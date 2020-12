Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για έναν πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης αυτή τη δεκαετία των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έπειτα από ολονύκτιες συνομιλίες σχετικά με το στόχο αυτό κατά τη Σύνοδο Κορυφής, της οποίας προήδρευσε.

«Η Ευρώπη είναι ο ηγέτης στη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Αποφασίσαμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2030», έγραψε ο Μισέλ στο Twitter.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

Europe is the leader in the fight against climate change.

Ο στόχος αυτός θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο στόχο τους ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 40% μέχρι το 2030, από τα επίπεδα του 1990.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της, μέσω του Twitter, για την υιοθέτηση «μιας φιλόδοξης πρότασης για έναν νέο κλιματικό στόχο.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!

#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.

Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.

It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020