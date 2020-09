Εξήλθε από το τεχνητό κώμα ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος ηγέτης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος φέρεται να έχει δηλητηριασθεί από τον νευροτοξικό παράγοντα, novichok. Ο Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βερολίνου από τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, ήδη ανταποκρίνεται σε ακουστικά ερεθίσματα και σύντομα θα αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Οι γιατροί δηλώνουν ότι παρά τη βελτίωση της κατάστασής του 44χρονου Ναβάλνι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι κατέρρευσε στις 20 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Τομσκ της Σιβηρίας προς τη Μόσχα.

1/2 🇬🇧 The condition of Alexei #Navalny has improved. The patient has been removed from his medically induced coma and is being weaned off mechanical ventilation. He is responding to verbal stimuli.

— Charité – Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 7, 2020