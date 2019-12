Οι Αλβανοί δημοσιογράφοι, υποστηριζόμενοι από την αντιπολίτευση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διαδηλώνουν έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να ψηφίσει το πακέτο νόμων κατά της συκοφάντησης και ψευδών ειδήσεων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

This morning, IDM was present at the protest organised by journalists and civil society against the new "anti-defamation package" to be discussed in Parliament today. https://t.co/dphqVs9dNI

— IDM Albania (@IDM_Albania) December 18, 2019