Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, για την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μάντλιν, για την οποία πλέον Γερμανοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι είναι νεκρή. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούνται τον Γερμανό εισαγγελέα που κατονόμασε ως ύποπτο τον 43χρονο Κρίστιαν Μπρίκνερ και μεταδίδουν ότι η πεντάχρονη από τη Βρετανία κακοποιήθηκε και δολοφονήθηκε στην Πορτογαλία, λίγο αφότου απήχθη.

Η Γερμανίδα, αλβανικής καταγωγής, Ναξίγιε Μιφτάρι, η οποία ζούσε μαζί με τον Κρ. Μπρίκνερ στην Πορτογαλία το 2014, και καταζητείται από την Ιντερπόλ φέρεται να είχε καταγγείλει ότι ο Μπρίκνερ της ζήτησε να μην τον αναζητήσει για λίγο καιρό επειδή θα έκανε μια «φρικτή δουλειά» στην Πράια Ντα Λούθ.

Madeleine McCann suspect had 'horrible job to do' night before she vanished https://t.co/nxYauErwo3 pic.twitter.com/98L82V5YuU

«Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, κυρίως από Βρετανούς τουρίστες που επισκέφθηκαν την Praia da Luz μεταξύ 1995 και 2007″, ανακοίνωσε η γερμανική εισαγγελία, εκφράζοντας βεβαιότητα αλλά χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για την δολοφονία της Μάντλιν.

Madeleine McCann was killed soon after she was kidnapped, says German prosecutor https://t.co/HVNnRMtvfp pic.twitter.com/Qk3RvCZKxg

