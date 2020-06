Γερμανός εισαγγελέας δηλώνει ότι η σορός είναι το μόνο στοιχείο που λείπει για να πιστοποιηθεί, 13 χρόνια μετά, ο θάνατος της 5χρονης τότε Μάντλιν, την ώρα που στην Πορτογαλία, η νέα εξέλιξη στην υπόθεση, είναι ο ρόλος υπαλλήλου του ξενοδοχείου στο Αλγκάρβε, ο οποίος φέρεται να έδωσε στον Γερμανό ύποπτο την πληροφορία ότι το δωμάτιο όπου βρισκόταν η μικρή ήταν ξεκλείδωτο.

«Περιμένουμε ότι είναι νεκρή, αλλά δεν έχουμε αρκετά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να εκδοθεί ένταλμα για τον ύποπτο στη Γερμανία για τη δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν» δήλωσε ο Hans Christian Wolters, εκπρόσωπος του εισαγγελέα του Braunschweig, απευθύνοντας και έκκληση: «Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, κυρίως από Βρετανούς τουρίστες που επισκέφθηκαν την Praia da Luz μεταξύ 1995 και 2007».

Η γερμανική αστυνομία συνδέει την υπόθεση με 5 ακόμη υποθέσεις εξαφάνισης ανηλίκων και με ένταλμα της Ιντερπολ αναμένει να βρεθούν τα ίχνη Γερμανίδας αλβανικής καταγωγής που συζούσε με τον ύποπτο.

