Γερμανία: Πειραματική συναυλία ιχνηλατεί τα όρια της εξάπλωσης του κορονοϊού

Από τότε που ο κορονοϊός «έκλεισε» κλαμπ, μπαρ και λοιπά κέντρα συναθροίσεων, όλο και περισσότερος κόσμος ονειρεύεται τη μέρα που θα μπορέσει να διασκεδάσει ξανά, ακούγοντας μουσική με φίλους.

Με τον αριθμό των κρουσμάτων διαρκώς να αυξάνεται, σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, το όνειρο αυτό δείχνει να απομακρύνεται, αντί να έρχεται πιο κοντά. Όμως κάποιοι μουσικόφιλοι στη Λειψία, της Γερμανίας είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν για μια μέρα, στο όνομα της επιστήμης.

Ερευνητές στην πόλη της Λειψίας, πραγματοποιήσαν μια πειραματική συναυλία, σε εξωτερικό χώρο με τη συμμετοχή 1.500 ατόμων, με σκοπό να κατανοήσουν το πώς ο Covid-19 εξαπλώνεται σε μεγάλες, πολυπληθείς συγκεντρώσεις και το πως αυτό μπορεί να προληφθεί.

Τραγουδιστής της συναυλίας ήταν ο Τιμ Μπέντζο. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν, αναπνευστικές μάσκες, αντισηπτικά με φωσφορίζουσα ουσία και ηλεκτρονικοί ιχνηλάτες (contact trackers), μικροί πομποί που καθόριζαν τα ποσοστά επαφής και απόστασης μεταξύ τους.

