Ομάδα 10 επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έφτασε στην κινεζική πόλη Γουχάν με αποστολή την αυτοψία σε εργαστήρια, νοσοκομεία και ψαραγορές της κεντρικής Κίνας που συνδέονται με την εμφάνιση του κορονοϊού.

Η πολυαναμενόμενη έρευνα έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ του ΠΟΥ και του Πεκίνου και συμπίπτει με την επανεμφάνιση νέων περιπτώσεων κορονοϊού, αυτή τη φορά στη βόρεια Κίνα, όπου και αναφέρθηκε ο πρώτος θάνατος τους τελευταίους 8 μήνες.

Οι 10 ειδικοί θα παραμείνουν ωστόσο δύο εβδομάδες σε καραντίνα προτού ξεκινήσουν την έρευνα που θα επικεντρωθεί στις ζωικής προέλευσης αιτίες της πανδημίας, ενώ η διπλή άρνηση της Κίνας για άδεια εισόδου, αποδίδεται από το Πεκίνο σε παρεξήγηση.

Σύμφωνα πάντως με την ηλεκτρονική έκδοση της Daily Mail, δύο από τους επιστήμονες της ομάδας του ΠΟΥ κρατήθηκαν στο Σιγκαπούρη «εν μέσω φόβων ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να αποτρέψει ενοχλητικές αποκαλύψεις».

Κατά το δημοσίευμα, η είσοδος δεν τους επετράπη γιατί βρέθηκαν θετικοί σε τεστ αντισωμάτων για τον κορονοϊό στη Σιγκαπούρη, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ότι ολόκληρη η ομάδα είχε βρεθεί αρνητική σε τεστ PCR.

Σε ανάρτησή του στο Twitter και ο ΠΟΥ κάνει γνωστό ότι δυο επιστήμονες παραμένουν στη Σιγκαπούρη ολοκληρώνοντας τεστ Covid-19 κι επισημαίνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας είχαν πολλαπλά αρνητικά PCR και τεστ αντισωμάτων στις χώρες τους, πριν ταξιδέψουν.

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19. All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling.

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο Κινέζος οφθαλμίατρος Li Wenliang, προσπάθησε να προειδοποιήσει για πιθανή έξαρση μιας νέας ασθένειας που προκαλούσε «άτυπη πνευμονία», αλλά βρέθηκε υπό αστυνομικό έλεγχο και δέχτηκε απειλές να «σταματήσει να κάνει ψευδή σχόλια» ενώ κατηγορήθηκε για «ανυπόστατη φημολογία».

Ο Δρ Λι πέθανε τον Φεβρουάριο, από κορονοϊό, ενώ εργαζόταν στο νοσοκομείο της Γιουχάν.

Τον Απρίλιο του 2020, προέκυψαν υποψίες και ισχυρισμοί ότι ο ιός ενδέχεται να είχε διαρρεύσει από εργαστήριο στη Γιουχάν. Την ίδια εποχή, η Ουάσιγκτον ξεκίνησε τις έρευνες σε βάρος της Κίνας για να διαπιστωθεί εάν ο ιός που χαρακτηρίστηκε μη ανθρωπογενής ή γενετικά τροποποιημένος, είχε εστία μέσω επαφής με ζώα ή εάν τελικά οφείλεται σε κλινικό ατύχημα.

Το Πεκίνο «βοήθησε στην επιβράδυνση της εξάπλωσης«, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα «εθελοντικά και σχετικά γρήγορα μοιράστηκε τις γνώσεις για τον γενετικό κώδικα του ιού». Η σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορούσε την Κίνα για αδιαφάνεια και εγκληματικές ευθύνες, ήταν μετωπική, ωστόσο ο νεοεκλεγμένος Τζο Μπάιντεν, σκοπεύει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με ομάδα εξωτερικής πολιτικής που έχει αναλάβει να διατηρήσει την Αμερική στον ΠΟΥ.

H σύνδεση με την «Batwoman της Κίνας

Τρεις θανάτους το 2012 στη ζούγκλα της Γιουχάν, διερεύνησε η Κινέζα βιολόγος Shi Zhengli από το Ινστιτούτο ιολογίας Wuhan (WIV) και κέρδισε διεθνή αναγνώριση για την ανακάλυψή της ότι η ασθένεια γνωστή ως Sars, η οποία σκότωσε περισσότερα από 700 άτομα το 2003, προκλήθηκε από έναν ιό που πιθανότατα προήλθε από είδος νυχτερίδας.

Από τότε, η καθηγήτρια που συχνά αναφέρεται ως «Batwoman της Κίνας» μετέφερε δείγματα από σπηλιές νυχτερίδων στο εργαστήριο της Γιουχάν, 1.600 χιλιόμετρα μακριά από την άγρια φύση της περιοχής.

Οι θεωρίες ότι η φύση και ένα εργαστηριακό λάθος συνδέονται στην εμφάνιση του κορονοϊού, ενισχύονται και μένει να αποδειχτούν έγραψε στις 21 Δεκεμβρίου το διεθνές δίκτυο BBC.

