«Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές είναι γιατί προβλέπουμε ότι κέρδισε την πολιτεία κλειδί της Πενσιλβάνια και παίρνει τις 20 εκλεκτορικές ψήφους αυτής της πολιτείας», μετέδωσε το CNN λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και μέσα σε λίγα λεπτά ο Τζo Μπάιντεν επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter. «Είναι τιμή που με επιλέξατε να ηγηθώ της μεγάλης μας χώρας. Το έργο μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι αυτό: Θα είμαι Πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020