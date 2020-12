Οδεύοντας προς την «ημερομηνία λήξης» του έτους, το περιοδικό TIME «κηρύττει» το 2020 ως τη χειρότερη χρονιά όλων των εποχών, «διαγράφοντας» το έτος στο εξώφυλλό του.

«Η χειρότερη χρονιά όλων των εποχών» είναι ο τίτλος του νέου τεύχους του περιοδικού ΤΙΜΕ, που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020