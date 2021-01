Την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου μετά τη 1μμ (τοπική ώρα) ο Ντόναλντ Τραμπκαι ολοκλήρωσε την ομιλία του στους υποστηριχτές στην Ουάσιγκτον ζητώντας τους να διαδηλώσουν στο Καπιτώλιο. Αμέσως μετά, εκατοντάδες καλέσματα για εισβολή στο κτίριο έγιναν από τους οπαδούς του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με άρθρο των New York Times.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από την ακροδεξιά, όπως το Gab και το Parler, οι χρήστες μοιράζονταν πληροφορίες και οδηγίες για τους δρόμους που έπρεπε να αποφύγουν για να μην πέσουν πάνω στην αστυνομία και ποια εργαλεία θα έπρεπε να φέρουν μαζί τους για να ανοίξουν τις πόρτες του κτιρίου. Τουλάχιστον δώδεκα άτομα δημοσίευσαν αναφορές για μεταφορά όπλων στις αίθουσες του Κογκρέσου.

The storming of Capitol Hill was organized on social media. Trump supporters posted unprecedented scenes of mobs freely strolling through the halls of Congress and uploading celebratory photographs of themselves, encouraging others to join them. https://t.co/39ZiAkiuYD — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

Οι εκκλήσεις για βία εναντίον μελών του Κογκρέσου και για την κατάληψη του κτιρίου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και μήνες, σύμφωνα με τους New York Times. Ομάδες όπως η QAnon και οι Proud Boys οργανώνονταν μέσω των κοινωνικών μέσων και κατάφεραν να προσελκύσουν και πολλούς άλλους. Την Τετάρτη, τα σχέδια τους έγιναν πραγματικότητα με αποτέλεσμα τα πρωτοφανή γεγονότα που παρακολούθησε όλος ο πλανήτης.

Στον ιστότοπο Gab οι οπαδοί του Τραμπ ανέβασαν φωτογραφίες και βίντεο από την είσοδο στα γραφεία των μελών του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένου της προέδρου της Βουλής Νάνσυ Πελόζι. Δεκάδες έγραψαν ότι αναζητούσαν τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς. Όταν ο Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο Πένς «δεν είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε», οι υποστηριχτές του ζητούσαν από εκείνους που βρίσκονταν μέσα στο Καπιτώλιο, να ψάξουν να βρουν τον αντιπρόεδρο.

There's a group called Red State Secession organizing on Facebook (7.8K followers) and Twitter (310 followers) & calling for a Jan. 6 revolution. Their pages link to a website, asking followers to send in home & office addresses + travel routes of perceived "political enemies." pic.twitter.com/6slMJlZrtt — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) January 5, 2021

Καθώς το Facebook και το Twitter άρχισαν να αφαιρούν ομάδες από τις πλατφόρμες τους όπως το QAnon και το Proud Boys κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι υποστηριχτές του Τραμπ βρήκαν άλλες κοινωνικές πλατφόρμες που τους επέτρεψαν να ζητήσουν ανοιχτά για βία.

Η Ρενέ ΝτιΡέστα, ερευνήτρια στο Παρατηρητήριο Διαδικτύου του Στάνφορντ, η οποία μελετά τα διαδικτυακά κινήματα, δήλωσε ότι η βία την Τετάρτη ήταν αποτέλεσμα διαδικτυακών κινήσεων που λειτουργούν σε κλειστά δίκτυα κοινωνικών μέσων, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν τους ισχυρισμούς του Τραμπ για εκλογική απάτη.

«Αυτοί οι άνθρωποι ενεργούν επειδή είναι πεπεισμένοι ότι κλάπηκαν οι εκλογές», δήλωσε η ερευνήτρια στους NYT. «Αυτό απορρίπτει την θεωρία ότι υπάρχει ένας διαδικτυακός και ένας πραγματικός κόσμος και ότι αυτό που συζητιέται στο ίντερνετ παραμένει εκεί».

Noted nazi/white supremacist/etc Baked Alaska is streaming from inside a Capitol Building office pic.twitter.com/iL5SGAAn1M — Brandon Wall (@Walldo) January 6, 2021

Πώς αντέδρασαν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κρατήσει μπλοκαρισμένο τον λογαριασμό του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επ’ αόριστον και τουλάχιστον μέχρι την ανάληψη της προεδρίας από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Τα σοκαριστικά γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον υπόλοιπο χρόνο του στο αξίωμα για να υπονομεύσει την ειρηνική και νόμιμη μετάβαση της εξουσίας στον εκλεγμένο διάδοχό του, Τζο Μπάιντεν», έγραψε ο Ζούκερμπεργκ σε δημοσίευσή του στο Facebook.

Καθώς οι σκηνές του όχλου που εισέβαλλε στο Καπιτώλιο μεταδίδονταν ζωντανά στο Twitter και από την τηλεόραση, οι χρήστες της κοινωνικής πλατφόρμας και οι θεατές δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι το βαθύ πολιτικό χάσμα της Αμερικής είχε φτάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Στην περιοχή του Σιάτλ και αλλού, οι ηγέτες της τεχνολογίας παρακολουθούσαν τα βίαια επεισόδια και αναρωτιόντουσαν για τον ρόλο της τεχνολογίας σε αυτό το σκηνικό.

Πολλοί ζητούσαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Twitter Τζαν Ντόρσεϊ να αναστείλει αμέσως τον λογαριασμό του Τραμπ. Αργά την Τετάρτη, η εταιρεία «κατέβασε» τρεις αναρτήσεις του προέδρου για πρώτη φορά και κλείδωσε τον λογαριασμό του για 12 ώρες προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξουν νέες παραβιάσεις των όρων χρήσης του, θα τον αναστείλει μόνιμα. Το Twitter ανέφερε ότι αποφάσισε να προβεί σε αυτή την ενέργεια μετά από «επαναλαμβανόμενες και σοβαρές παραβιάσεις» της πολιτικής του από τον πρόεδρο.

This is an emergency situation and we are taking appropriate emergency measures, including removing President Trump's video. We removed it because on balance we believe it contributes to rather than diminishes the risk of ongoing violence. — Guy Rosen (@guyro) January 6, 2021

Στο Facebook, οι αναρτήσεις του Τραμπ συνοδεύτηκαν από προειδοποιητικές σημάνσεις. Σε ανάρτησή του, ο Γκάι Ρόουζεν, αντιπρόεδρος ακεραιότητας της κοινωνικής πλατφόρμας μίλησε για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και σε μια δημοσίευση στο μπλογκ της πλατφόρμας έγραψε εξ ονόματος της ηγετικής ομάδας της εταιρείας σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Google CEO @sundarpichai "Holding free and safe elections and resolving our differences peacefully are foundational to the functioning of democracy. … The lawlessness and violence occurring on Capitol Hill today is the antithesis of democracy and we strongly condemn it. pic.twitter.com/aWgDRnRhn9 — Ina Fried (@inafried) January 6, 2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google Σουντάρ Πιτσάι χαρακτήρισε τα γεγονότα στο Καπιτώλιο «σοκαριστικά και τρομακτικά» σε εσωτερικό e-mail προς τους υπαλλήλους της εταιρείας το οποίο δημοσιεύτηκε στο Twitter. Ο Πιτσάι είπε ότι «η ανομία και η βία που συμβαίνει σήμερα στο Καπιτώλιο είναι το αντίθετο της δημοκρατίας και το καταδικάζουμε έντονα».

