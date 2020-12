Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble έγινε 30 ετών φέτος και για την περίσταση η NASA αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας ένα πραγματικά εντυπωσιακό δώρο. Έκανε διαθέσιμες εικόνες του Hubble στις οποίες απεικονίζονται εκθαμβωτικοί γαλαξίες και υπέρλαμπροι αστέρες.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη το 1990 και εκ τότε βρίσκεται σε υπηρεσία και μας έχει προσφέρει μερικές από τι πλέον εντυπωσιακές λήψεις ουράνιων στόχων.

Three decades after it was launched into Earth’s orbit, the Hubble Space Telescope is still introducing us to our galactic wonders, making it 'NASA's biggest success story' pic.twitter.com/bUUdDIwzmH

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble πήρε το όνομά του από τον αστρονόμο Edwin Hubble και μαζί με το Αστεροσκοπείο Ακτίνων Γ Compton Gamma Ray, το Chandra X-ray Observatory και το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer είναι ένα από τα μεγάλα παρατηρητήρια της NASA.

Οι 30 εντυπωσιακές λήψεις που μας κάνει δώρο η NASA για τα γενέθλια του Hubble:

The Hubble Space Telescope has given us a new image of a nursery for stars in a nearby galaxy to the Milky Way. ✨

Have questions about this new image? Leave them in the comments below! Join Hubble experts later today from 2-4 p.m. EDT for a Q&A. pic.twitter.com/uLyDF6MpM0

— Hubble (@NASAHubble) April 24, 2020