Η SeaDream Yacht Club διέκοψε κρουαζιέρα της στην Καραϊβική, έπειτα από πληθώρα θετικών τεστ κορονοϊού μεταξύ των επιβατών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Το σκάφος SeaDream I επέστρεψε στο λιμάνι των Μπαρμπέιντος και όλοι οι επιβάτες υποβάλλονται εκ νέου σε τεστ. «Το ιατρικό προσωπικό του πλοίου διενήργησε τεστ σε όλα τα μέλη του πληρώματος και όλα τα τεστ βγήκαν αρνητικά», ανέφερε η SeaDream.

Η SeaDream Yacht Club, ιδρύθηκε από τον Νορβηγό επενδυτή Άτλ Μπρίνεσταντ και διαχειρίζεται δύο σκάφη πολυτελείας, το καθένα με δυναμικότητα έως 112 επιβάτες. Η εταιρία δεν διευκρίνισε πόσοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο σκάφος.

Κάποιες από τις πρώτες εστίες της Covid-19 δημιουργήθηκαν σε κρουαζιερόπλοια καθώς η πανδημία εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο νωρίτερα φέτος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν οι δραστηριότητες μεγάλου μέρους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας.

Η SeaDream Yacht Club ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδιάζει να γίνει η πρώτη εταιρία κρουαζιέρας πολυτελείας που θα αρχίσει και πάλι να πλέει στις Δυτικές Ινδίες, προγραμματίζοντας 22 θαλάσσια ταξίδια από τις 7 Νοεμβρίου και ύστερα.

Αντίθετα, οι περισσότερες αμερικανικές εταιρίες κρουαζιέρας έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους έως τα τέλη του 2020, όπως ανακοίνωσε η διεθνής ένωση εταιριών κρουαζιέρας CLIA στις 3 Νοεμβρίου.

CLIA Cruise Line members will use the remainder of the year to prepare for the implementation of extensive measures to address COVID-19 safety with the guidance of outside public health experts and the CDC.

— Cruise Lines International Association (CLIA) (@CLIAGlobal) November 3, 2020