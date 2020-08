Ινδία: Παιδί τεσσάρων ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια πολυκατοικίας

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν χθες Τρίτη να ανασύρουν ζωντανό αγοράκι τεσσάρων ετών από τα συντρίμμια πενταώροφης πολυκατοικίας στη Μαχάντ, νότια του Μουμπάι, η οποία είχε καταρρεύσει την προηγούμενη μέρα.

Το πλήθος που βρισκόταν στο σημείο ξέσπασε σε επευφημίες όταν είδε τα σωστικά συνεργία να βγάζουν ζωντανό, από τα χαλάσματα το μικρό αγοράκι.

#Miracle #Raigad 4 year old Mohammad Mohsin alive after being under debris for more than 16 hours. Everybody cheered and some cried during his rescue. #BuildingCollapse pic.twitter.com/LI1rCWILsH

Το γεγονός αυτό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ενώ ο αριθμός των ατόμων, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 60 άτομα.

Οι αρχές εξέφραζαν αρχικά φόβους πως έως και 200 άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, πρόβλεψη που αργότερα μειώθηκε, καθώς πολλοί κάτοικοι δεν βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους την ώρα της κατάρρευσης. Συνολικά 76 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί έως τώρα.

Τα σωστικά συνεργία με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών ακόμα ψάχνουν για επιζώντες. Ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι εξέφρασε τη «θλίψη» του για το συμβάν και δήλωσε πως προσεύχεται για την ανάρρωση των τραυματιών.

Saddened by the building collapse in Mahad, Raigad in Maharashtra. My thoughts are with the families of those who lost their dear ones. I pray the injured recover soon. Local authorities and NDRF teams are at the site of the tragedy, providing all possible assistance: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 25, 2020