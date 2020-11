O γιατρός Κένεθ Ρέμι στο Μισούρι των ΗΠΑ δημιούργησε ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τις εικόνες που μπορεί να βλέπει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του σε ΜΕΘ. Μέσα από το βίντεο περνά ένα ηχηρό μήνυμα στους πολίτες με το οποίο τους παροτρύνει να φοράνε τη μάσκα τους.

«Το να φοράμε τη μάσκα δεν είναι το ίδιο άβολο με το να έχεις ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στον αεραγωγό σου. Ένιωσα υποχρεωμένος να δημιουργήσω αυτό το βίντεο έπειτα από τον θάνατο ενός ασθενή μου», αναφέρει ο γιατρός Κένεθ Ρέμι στο BBC.

Ο γιατρός Κένεθ Ρέμι εξήγησε ότι είχε φροντίσει έναν ασθενή που διασωληνώθηκε, ο οποίος του ζήτησε να πει στα μέλη της οικογένειάς του ότι τα αγαπούσε. Ο ασθενείς είχε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης του «δεν νομίζω ότι θα ζήσω», είχε πει στον γιατρό.

