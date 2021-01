Σε μια Ουάσινγκτον που θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη», όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, η αμερικανική Γερουσία επικυρώνει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, βάζοντας έστω θεσμικά τίτλους τέλους σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο των πιο ταραγμένων αμερικανικών εκλογών με τους αναλυτές να αναφέρουν ότι αυτό δεν σημαίνει και το τέλος του “τραμπισμού” για τη χώρα. Είχε προηγηθεί πολύωρη διακοπή εξαιτίας της βίαιης εισβολής οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, σε μια κίνηση αμφισβήτησης του εκλογικού αποτελέσματος κατά την οποία ο πλανήτης είδε πρωτόγνωρες εικόνες χάους και πανικού, με δεκάδες άτομα ντυμένα ακόμα και με χιτώνες και περικεφαλαίες να εισβάλλουν στο κτήριο, το λεγόμενο σύμβολο της αμερικανικής δημοκρατίας, την ώρα που απέξω στήνονταν αγχόνες και σταυροί.

Τέσσερις ώρες που σημάδεψαν βαθιά την Αμερική

Τα επεισόδια σημαδεύτηκαν από θανάτους.

Αρχικά μια οπαδός του Τραμπ που τραυματίστηκε μέσα στο Καπιτώλιο από πυροβολισμό αστυνομικού, κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, ωστόσο τις επόμενες ώρες ανακοινώθηκε ότι άλλοι τρεις διαδηλωτές υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους στα νοσοκομεία.

Χαρακτηρίστηκαν όμως και από την αδιανόητη ολιγωρία και έλλειψη συντονισμού, σε βαθμό καχυποψίας, των αρχών και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον Λένα Αργύρη, το εξαγριωμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί μετά το κάλεσμα Τραμπ σε διαμαρτυρία για το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν συνάντησε καμιά ιδιαίτερη αντίσταση καθώς έσπαγε το ένα μετά το άλλο τα εμπόδια, καταφέρνοντας τελικά να εισβάλει στο κτήριο, όπου και εκεί ξεπέρασε χωρίς δυσκολία όλα τα επίπεδα ασφαλείας.

‘Εσπασαν παράθυρα μπαίνοντας και λεηλατώντας τα γραφεία και βγάζοντας φωτογραφίες σαν τουρίστες την ώρα που Γερουσιαστές φυγαδεύονταν ή κλειδώνονταν στα γραφεία για την ασφάλειά τους. Ακόμα και δημοσιογράφοι είχαν βρει καταφύγιο κάτω από γραφεία και τραπέζια. Συνθήματα γράφτηκαν στους τοίχους, έπιπλα έσπασαν, έγγραφα χάθηκαν από τα γραφεία.

Χρειάστηκαν αρκετές ώρες προτού τελικά ανακτηθεί ο έλεγχος στο κτήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τραυματιών, αστυνομικών και διαδηλωτών.

Όταν τελικά υπήρξε συντονισμός το Καπιτώλιο εκκενώθηκε από το την Εθνοφρουρά και το FBI και οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν.

Οι τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 52 συλλήψεις για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί από τις 6 το απόγευμα στην αμερικανική πρωτεύουσα, ωστόσο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πόσες συλλήψεις έχουν γίνει εντός του κτηρίου.

