Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου μια χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε πρωτόγνωρες χιονοπτώσεις σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών των ΗΠΑ. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

Οι αξιωματούχοι κάλεσαν τους 50 εκατομμύρια κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν να μείνουν στα σπίτια τους.

«Με δεδομένη τη σφοδρή χιονόπτωση και τις δυσκολίες στις μετακινήσεις, οι οδηγοί καλούνται να μην βγουν στους δρόμους, αν μπορούν, όσο διαρκεί η θύελλα», ανάρτησε ο κυβερνήτης της Μασαχουσέτης στον λογαριασμό του στο Twitter.

This drop in temperatures across central + eastern MA creates the risk for a flash freeze that will make conditions even more difficult in addition to the snow.

Please stay off the roads. If you must go out, build in extra time, take it slow and don't crowd the plow.#MAsnow❄️ https://t.co/PRmYPRpJe4

— Charlie Baker (@MassGovernor) December 17, 2020