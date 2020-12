Νέα αρνητικά ρεκόρ για τις ΗΠΑ. Ο μεγαλύτερος αριθμός ημερησίων θανάτων από την αρχή της πανδημίας σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο, 2.733 με τα ημερήσια κρούσματα να είναι 195.695.

Αυτή τη στιγμή πάνω από 100.000 Αμερικανοί νοσηλεύονται με COVID-19 με πολλά νοσοκομεία να φθάνουν τα όρια της χωρητικότητας τους. O αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από αυτόν στις αρχές Νοεμβρίου.

DYK? #COVID19 cases are rising faster in rural areas compared to urban areas. Do your part to slow the spread:

•Stay home when possible.

•#WearAMask over your mouth AND nose.

•Stay 6ft from others and avoid crowds.

•Wash your hands often.https://t.co/DmfPOAPMjW pic.twitter.com/YcFe4l6naV

— CDC (@CDCgov) December 2, 2020