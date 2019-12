To Ιράν, η Ρωσία και η σιϊτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδικάζουν τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν την Κυριακή οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλήττοντας θέσεις της φιλο-ιρανικής οργάνωσης Kataib Hezbollah, σε Ιράκ και Συρία.

A little #DeadTango action to lighten up your Monday

This is from the US strike against Hezbollah in Iraq https://t.co/RtVDPXXUNh

Reports say IRGC officers among those returned to their component molecules

The Mullahs learn they cannot attack the US even w/ proxies pic.twitter.com/w8CmyRW9bm

— Jim Hanson (@JimHansonDC) December 30, 2019