Ένα ιδιαίτερο σπάνιο φαινόμενο σημειώθηκε στο Gold Coast της Αυστραλίας. Μετά την έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών η θάλασσα γέμισε αφρούς.

Ο πηχτός αφρός εμφανίστηκε σε μια από τις πιο τουριστικές παραλίες του Queensland και κέντρισε το ενδιαφέρον περίεργων περαστικών.

Τις προηγούμενες ημέρες η περιοχή στα σύνορα Queensland και Νέας Νότιας Ουαλίας, χτυπήθηκε από σφοδρές καταιγίδες, με κύματα που έφτασαν τα 10 μέτρα. Αρκετά σημεία πλημμύρισαν, ενώ στο δημοφιλές θέρετρο του Byron bay πολλά δένδρα έπεσαν στην θάλασσα, από την διάβρωση του εδάφους. Η καταστροφές στην παραλία είναι οι χειρότερες, που έχουν συμβεί ποτέ.

Άνθρωποι στο Byron Bay χρειάστηκε να διασώσουν σκύλο που χάθηκε μέσα στα κύματα των αφρών.

NICK OF TIME: Rescuers save a dog that became lost in a huge cloud of sea foam, caused by storms that have battered the Gold Coast of Australia. https://t.co/31QhLnnEUk pic.twitter.com/c5Bc9hucwB

— ABC News (@ABC) December 15, 2020