Δεκατρείς επιβάτες τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κάιρο. Επρόκειτο για δύο αμαξοστοιχίες που έρχονταν και οι δύο από το νότιο μέρος της χώρας, η μία από το Σοχάγκ και η άλλη από το Ασουάν.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κοντινότερο νοσοκομείο.

