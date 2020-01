Το Πεντάγωνο αναπτύσσει «άμεσα» 750 επιπλέον στελέχη των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, «σε αντίδραση στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ», ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Μαρκ Έσπερ, αναφερόμενος στην επίθεση εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη χθες.

The United States has sent specialist marines to Baghdad to protect its embassy, which was attacked by militants and their supporters. @realDonaldTrump blames neighbouring Iran for orchestrating the violence. https://t.co/2HYLX8RxbH @hughwhitfeld #7NEWS pic.twitter.com/2xBZI346n8

