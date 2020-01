Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Χονγκ Κονγκ καθώς και ανήμερα Πρωτοχρονιάς οι διαδηλωτές επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο απαντώντας στα δακρυγόνα των δυνάμεων ασφαλείας.

Video version of how #HongKong Police did to peaceful protesters who wanted to join the #NewYearMarch .

Στη συνοικία Γουαντσάι, καταστράφηκαν μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας HSBC με αποτέλεσμα να επέμβουν αστυνομικοί με πολιτική περιβολή και να ψεκάσουν με σπρέι πιπεριού τους συγκεντρωμένους και στη συνέχεια να κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Huge numbers of protesters joined the approved march in Hong Kong on New Year Day. The video footage shows a riot police officer hurled a tear gas canister at the marching crowd. pic.twitter.com/01qlNtQgff

— Eileen Chang 😷⛑🥽🌂🧤🇭🇰 (@Hongkon84458416) January 1, 2020