Με ανάρτησή του στο Twitter, ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στέλνει ευχές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη σύζυγό του, λέγοντας πως η περιήγησή του στην Κρήτη «ήταν αξέχαστη», ενώ αναφερόμενος στον ομόσταυλό του Νίκο Δένδια τον χαρακτηρίζει «εκπληκτικό επαγγελματία».

«Η περιήγηση στην Κρήτη, το σπίτι σας, ήταν αξέχαστα. Η δουλειά που κάνουν από κοινού οι ΗΠΑ και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής παράλληλα με αυτήν του ελληνικού λαού. Ευλογίες σε εσάς και τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Και ο ομόλογός μου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είναι ένας εκπληκτικός επαγγελματίας» γράφει στην ανάρτησή του ο Μάικ Πομπέο.

The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021