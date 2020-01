Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την καταστροφή που συντελείται στην Αυστραλία, επίγειες, από αέρος και από δορυφόρους, οι οποίες κάνουν το γύρω του διαδικτύου. Οι αρχές προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την βροχόπτωση για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ωστόσο προειδοποιούν για νέα ενίσχυση των πύρινων μετώπων.

Περισσότερα από 80 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί μέχρι στιγμής, μια περιοχή σχεδόν ίση με την έκταση της Αυστρίας.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη σε αρκετές περιοχές.

My last day of the decade felt like the apocalypse. Been covering the Australian bushfires for the last 6 weeks, but haven’t seen anything like yesterdays fire that decimated the town of Conjola, NSW. #bushfirecrisis #AustralianBushfires #NSWisburning work for @nytimes pic.twitter.com/KmVKqDMKsf — matthew abbott (@mattabbottphoto) January 1, 2020

Η εποχή των πυρκαγιών στη χώρα ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, από τον Σεπτέμβριο, και είναι πολύ πιο έντονη έπειτα από τρία χρόνια ξηρασίας. Το μέγεθος της κατάστροφής είναι χωρίς προηγούμενο.

Australia is on fire and over half a BILLION animals have already died. The world needs to do something now! 😭😭😭 #PrayForAustralia pic.twitter.com/YDVbWC5INU — Science & Nature (@ScienceNature6) January 6, 2020

Στον παρακάτω χάρτη που δημιουργήθηκε με δεδομένα από τη NASA και τη FIRMS εμφανίζεται η πορεία των πύρινων μετώπων τις τελευταίες επτά ημέρες.

This map shows the active fires across Australia over the past 7 days.

📷: NASA FIRMS. pic.twitter.com/HTE1cbvjU7 — news.com.au (@newscomauHQ) January 3, 2020

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η συσσώρευση του εκπεμπόμενου μονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε σχέση με το 2018, όπως μετρήθηκε από το δορυφόρο Sentinel-5p.

Ο δορυφόρος Sentinel-2 καταγράφει το θερμικό αποτύπωμα από τις πυρκαγιές στην περιοχή των σπηλαίων Wombeyan και του Εθνικού Πάρκου Nattai, από ύψος 786 χλμ.

Fires in the area of the Wombeyan caves and Nattai National Park, #NSW 🇦🇺, as seen by #Sentinel2 🇪🇺🛰 today at mid-day

Through the smoke, the infrared channels of the satellite sensors are able to pick up the heat signature of the blazes from 786 km above pic.twitter.com/tYP6iVlHsV — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 5, 2020

Προετοιμάζονται για κυκλώνα στα βορειοδυτικά

Εν τω μεταξύ, κυκλώνας ενισχύεται σήμερα στα ανοικτά της βορειοδυτικής Αυστραλίας, απειλώντας την πόλη Μπρουμ με καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και με ανέμους που μπορεί να φθάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, προειδοποίησε η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία.

Η τροπική καταιγίδα αυτή δεν αναμένεται να έχει κάποια επίπτωση στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αυστραλία εδώ και μήνες, αλλά εντοπίζονται κυρίως στο νοτιοανατολικό τμήμα της αχανούς νήσου-ηπείρου.

Η τροπική καταιγίδα Μπλέικ έγινε πλέον κυκλώνας κατηγορίας 1, με ριπές ανέμου ταχύτητας έως και 75 χιλιομέτρων την ώρα. Αναμένεται να ενισχυθεί στην κατηγορία 2 αύριο Τρίτη, όταν θα περάσει ξυστά από την Μπρουμ, πόλη 14.000 κατοίκων.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προέτρεψε τον πληθυσμό να οργανωθεί ενόψει της έλευσης του κυκλώνα, προετοιμάζοντας κιτ με είδη πρώτης ανάγκης, φακούς, ραδιόφωνα, μπαταρίες, τρόφιμα και νερό.

Πηγή ΕΡΤ, Reuters, AP

Μοιράσου το άρθρο: