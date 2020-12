Εντολή εκκένωσης έδωσαν οι αρχές του Κουίνσλαντ στους κατοίκους της παραλιακής πόλης Χάπι Βάλεϊ της Νήσου Φρέιζερ, στην βορειοανατολική ακτή της Αυστραλίας, καθώς πλησιάζει μεγάλη πυρκαγιά, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 7 εβδομάδες από παράνομους κατασκηνωτές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου και έχει επεκταθεί σε μεγάλη έκταση της βορειοανατολικής ακτής, που αποτελεί τμήμα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Φράγματος και είναι γνωστή για τα τροπικά της δάση, τους αμμόλοφους και τις λίμνες της.

Aircraft have dropped more than 1.86 million litres of combined suppressants on K’gari (Fraser Island) since Saturday, with 345,000 litres used on Wednesday alone. Seventeen aircraft, including the Large Aerial Tanker (LAT), are continuing to respond today.

