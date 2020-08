Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 6,8 και 6,9 Ρίχτερ σε μικρό εστιακό βάθος έπληξαν σήμερα την Ινδονησία, με το επίκεντρό τους να εντοπίζεται στα ανοικτά της νήσου της Σουμάτρας, σύμφωνα με το ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των ΗΠΑ (USGS).

Παρά τη μεγάλη τους ισχύ φαίνεται πως δημιούργησαν περισσότερο πανικό παρά ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

The #earthquake was at a depth of 10 km (6.21 miles), the U.S. Geological Survey (USGS) said.https://t.co/GTeksX3HEL

