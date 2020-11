Δανέζικη μελέτη που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα διατείνεται ότι η χρήση χειρουργικής μάσκας έχει ένα μικρό αποτέλεσμα στην προστασία από την Covid-19, αλλά πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν τα όριά της και τονίζουν ότι η μελέτη δεν οδηγεί σε ένα σταθερό συμπέρασμα.

Ένας από τους συντάκτες της, ο Κάσπερ ‘Ιβερσεν (του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι παρούσες συστάσεις (για τη χρήση μάσκας όταν η αποστασιοποίηση δεν είναι δυνατή) δεν αμφισβητούνται σοβαρά από την μελέτη».

Σε δείγμα 6.000 ερωτηθέντων, η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine του American College of Physicians, δείχνει ότι το 1,8% μεταξύ αυτών που φορούν μάσκα προσβλήθηκε από την Covid-19, συγκριτικά με το 2,1% αυτών που δεν φορούν.

Παρότι αυτό υποδηλώνει ότι η μάσκα προσφέρει μικρή προστασία, το μέγεθος του δείγματος εντούτοις δεν είναι αρκετό για να αποδειχθεί μια στατιστική σημαντικότητα, σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας.

«Δεν μπορέσαμε να αποδείξουμε μια ουσιώδη επίδραση», εξήγησε ο καθηγητής ‘Ιβερσεν, για τον οποίο το αποτέλεσμα από τη χρήση της μάσκας, αν δεν είναι ασήμαντο, «δεν είναι ούτε τόσο σημαντικό όσο περιμέναμε.»

Ωστόσο, άρθρο που επισυνάπτεται μαζί με τη μελέτη επισημαίνει τα σημαντικά όριά της.

Από τη μία πλευρά, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε μια χώρα με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Στη συνέχεια, λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (46%) εφάρμοσαν σωστά τις οδηγίες για τη χρήση της μάσκας. Τέλος, τα αποτελέσματά της βασίζονται σε τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων, η αξιοπιστία των οποίων μεταβάλλεται.

«Οι ιδιαιτερότητες του πλαισίου της μελέτης περιορίζουν όχι μόνο τη στατιστική ισχύ της αλλά και τη γενίκευση των συμπερασμάτων της», σύμφωνα με αυτό το σχόλιο που επισυνάπτεται στη μελέτη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι μάσκες λειτουργούν για να αποτρέψουν τη μόλυνση των άλλων, και πιθανόν για να προστατεύουν αυτές που τις φορούν επίσης», σχολίασε ο συντάκτης του σχολίου αυτού Τομ Φρίντεν στο Twitter.

Αυτό είναι ένα άλλο όριο: η μελέτη επικεντρώνεται μόνο στον βαθμό προστασίας που μπορούν να περιμένουν αυτοί που φορούν μάσκα όταν κανένας άλλος δεν φορά. Ωστόσο, η μάσκα συνιστάται πρωτίστως για να αποφευχθεί αυτός που τη φορά να μολύνει τους άλλους.

Λίγο αργότερα, ο κ. Φρίντεν επανήλθε με νέο tweet στο οποίο επισημαίνει ότι «παρά τα αποτελέσματα μιας ακατάληκτης έρευνας, η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Οι μάσκες σώζουν ζωές. Όσο περισσότερο φοράμε μάσκες, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε».

