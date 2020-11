Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι έκαναν μια “γενναία” δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Covenant House προκειμένου να βοηθήσουν νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι.

Το ζευγάρι δώρισε 250.000 δολάρια στο Covenant House του Βανκούβερ και άλλα 250.000 στο Covenant House του Τορόντο, έναν οργανισμό που ο καναδικής καταγωγής ηθοποιός υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

In an incredible act of kindness and philanthropy, @VancityReynolds and @blakelively are donating $250,000 to @CovenantHouseBC and $250,000 to @CovenantHouseTO to support homeless, at risk, and trafficked youth across the nation.

Learn more: https://t.co/RZkh09Ig3k pic.twitter.com/9NTBrqTr5G

— Covenant House Vancouver (@CovenantHouseBC) November 25, 2020