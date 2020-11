Συχνό φαινόμενο αποτελεί ο ρατσισμός στη βρετανική ύπαιθρο την εποχή του κορoνοϊού, καθώς οι λευκοί είναι εκείνοι που μπορούν να απολαμβάνουν την φύση και να έχουν πρόσβαση σε χώρους πρασίνου ενώ οι εθνοτικές μειονότητες όχι.

«Καρφώνουν το βλέμμα τους πάνω σου, σε φωτογραφίζουν στα κρυφά, ακόμη και μπουκάλια εκτοξεύουν εναντίον σου. Και όλα αυτά επειδή βγήκες για μια ήρεμη βόλτα στη βρετανική ύπαιθρο” είναι μερικά από όσα έχει βιώσει ο Μάξουελ Αγιάμπα, στη διάρκεια των 15 ετών που ξεναγεί μέλη της BAME (Black, Asian and Minority Ethnic: Μαύροι, Ασιάτες και Εθνοτικές Μειονότητες) στις φυσικές ομορφιές της βρετανικής υπαίθρου, τις οποίες πολλοί από αυτούς δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ αφού δεν έχουν φύγει από τις πόλεις της χώρας, όπου διαμένουν.

«Στη διάρκεια ενός από τους περιπάτους μας, μια κυρία μάς φωτογράφισε στα κρυφά… Και όταν της ζητήσαμε τον λόγο απάντησε, ‘δεν έχω δει ποτέ τόσους μαύρους ταυτόχρονα στην εξοχή’ «, λέει ο 55χρονος ερευνητής και δημοσιογράφος από τη Γκάνα.

Οι πολύμηνοι περιορισμοί εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και το αντιρατσιστικό κίνημα διαμαρτυρίας Black Lives Matter, που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ, έχουν φέρει και πάλι στο επίκεντρο τις φυλετικές ανισότητες.

Οι βόλτες στη φύση βελτιώνουν την ψυχική υγεία και αποτελούν μια από τις λίγες διεξόδους από τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας. Όμως οι χώροι με πράσινο δεν είναι ίσα κατανεμημένοι ή εξίσου εύκολα προσβάσιμοι σε όλους, σύμφωνα με την βρετανική οργάνωση Ramblers, που ειδικεύεται στον περιπατητικό τουρισμό.

Proud of CPRE's mention here, access to countryside is a right, not a privilege – let's listen and act on lived experiences of inspiring campaigners like @LouisaAdjoa As COVID-hit Brits escape to the country, minorities face rural racism https://t.co/jwesOpD67V via @MailOnline — Tom Fyans (@TomFyans) November 12, 2020

Το πλουσιότερο 20% των περιοχών της Αγγλίας έχει στη διάθεσή του πέντε φορές περισσότερους χώρους πρασίνου σε σύγκριση με τα φτωχότερα τμήματα της χώρας, όπως διαπίστωσε μια πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης, ενώ οι πολίτες που προέρχονται από την κοινότητα BAME απαρτίζουν μόλις το 1% των επισκεπτών των εθνικών πάρκων.

«Για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά πολύς κόσμος συνειδητοποίησε ότι η ύπαιθρος και η φύση είναι πολύ σημαντικές για την σωματική και ψυχική μας υγεία», αναφέρει η 48χρονη συγγραφέας της ιστορίας των μαύρων, Λουίζα Ατζόα Πάρκερ, η οποία ζει στην επαρχιακή νοτιοδυτική Αγγλία.

«Θεωρώ ότι αυτό έχει επίσης εγείρει ερωτήματα για το ποιος έχει πρόσβαση στην ύπαιθρο, ποιος ανήκει εκεί, ποιος είναι αποδεκτός εκεί», συμπλήρωσε η Πάρκερ, η οποία είναι και σύμβουλος σε θέματα πολυπολιτισμικότητας Βρετανίας και Γκάνας.

ΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;

Κυβερνητικές εκθέσεις έδειξαν ότι οι μαύροι και οι ασιάτες στην Αγγλία έχουν έως και 50% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν έχοντας μολυνθεί με κορονοϊό καθώς διαμένουν συνήθως σε υπερπλήρη νοικοκυριά στις πόλεις και η εργασία που κάνουν τους εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Racism IS a public health issue. It’s the reason black women are five times more likely to die in pregnancy, alongside why COVID has disproportionately torn through BAME communities. The structures upholding racist systems MUST be dismantled. https://t.co/pdIJ1dqOOw — Women's Equality Party (@WEP_UK) November 5, 2020

Περίπου το 17% του πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 9,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ζούσαν στην επαρχιακή Αγγλία το 2018, δείχνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Οι κοινότητες BAME αντιστοιχούν μόλις στο 2% αυτού του αριθμού, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός είναι λευκός.

Η πανδημία έχει επίσης αποκαλύψει ένα χωροταξικό χάσμα σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, όπου δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι οι συνοικίες των λευκών έχουν περισσότερους χώρους πρασίνων σε σχέση με τις πόλεις των μαύρων.

«ΤΟ ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΜΕΣΟΑΣΤΩΝ»

Μία έκθεση του 2019 από την κυβερνητική υπηρεσία περιβάλλοντος διαπίστωσε ότι πολλοί μαύροι και εθνοτικές μειονότητες θεωρούν την ύπαιθρο ως ένα κλαμπ για τους λευκούς μεσοαστούς, που δεν τους αφορά.

Περίπου το 70% των λευκών παιδιών περνούσαν χρόνο στο ύπαιθρο μια φορά την εβδομάδα σε σύγκριση με το 56% των μη λευκών παιδιών, την περίοδο 2018-19, σύμφωνα με την έκθεση που επικαλείται στοιχεία από την περιβαλλοντική ομάδα Natural England.

As #Lockdown 2.0 starts in England, we are once again reminded of the importance of green space for our mental and physical wellbeing. Nature can lift our spirits – we hope you can find moments in your day to connect with the nature close to home 💚 pic.twitter.com/ph6JDGkm0E — CPRE The countryside charity (@CPRE) November 5, 2020

Έρευνα της Ramblers αποφάνθηκε ότι μόλις το 39% των μελών της BAME κατοικεί σε απόσταση πέντε λεπτών με τα πόδια από χώρους πρασίνου σε σχέση με το 58% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για τους λευκούς.

«Είναι προνόμιο το να μπορείς να βγαίνεις για βόλτα. Είναι μόνο για εκείνους που είναι προνομιούχοι και έχουν ελεύθερο χρόνο», λέει ο Αγιάμπα, ο οποίος το 2004 μετέτρεψε την πρωτοβουλία του για περιπάτους με μέλη της ΒΑΜΕ στο Περιβαλλοντικό Κίνημα του Σέφιλντ, μια MKO για το περιβάλλον.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Η Γκουρπρίτ Σιντού όμως, η επικεφαλής της οργάνωσης αντιρατσιστικής εκστρατείας «BLM in the Stix«, υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων στην ύπαιθρο είναι δύσκολη καθώς τα κρούσματα είναι πιο ύπουλα.

«Αυτό που συμβαίνει στις επαρχιακές περιοχές είναι ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν πως δεν υπάρχει ρατσισμός. Υποβαθμίζεται και διαψεύδεται. Θα πουν ότι ίσως είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ίσως έκανες κάτι που το προκάλεσε», λέει η Σιντού, η οποία ζει σε ένα χωριό της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν πάνω από 76.000 φυλετικά εγκλήματα μίσους από την αστυνομία της Αγγλίας και της Ουαλίας, αύξηση 6% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

SOUND ON. Watch a rural community take a stand against racism to launch our #blminthestix campaign! Please watch, like and share so we can work towards ending #ruralracism across the UK. pic.twitter.com/lt6sdJB8G7 — blminthestix (@blminthestix) August 17, 2020

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

