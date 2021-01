Επεισόδια σημειώνονται έξω από το Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ. Ορισμένοι από αυτούς κατόρθωσαν να μπουν μέσα στο κτήριο το οποίο αποκλείστηκε. Υπάρχουν πληροφορίες για 6 τραυματίες. Μια από αυτές είναι γυναίκα, η οποία σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ πυροβολήθηκε από δυνάμεις ασφαλείας και η κατάστασή της είναι κρίσιμη. Την πληροφορία για πυροβολισμό πολίτη επιβεβαίωσε αργότερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό. Η συνεδρίαση διακόπηκε, ενώ πολλοί εργαζόμενοι φυγαδεύτηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Μάικ Πενς. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας. Σε έκτακτο διάγγελμα ο Τζο Μπάιντεν, αφού είπε ότι η Δημοκρατία μας έχει φτάσει σε μια μαύρη στιγμή, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει σε εθνικό δίκτυο, να εκπληρώσει τον όρκο του και να απαιτήσει το τέλος αυτής της πολιορκίας. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 18.00 τοπική ώρα (01.00 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας.) Ειδικές δυνάμεις του FBI μπήκαν στο Καπιτώλιο. To Πεντάγωνο δήλωσε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτημα για αποστολή επιπλέον δυνάμεων. Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός και απενεργοποιήθηκε με επιτυχία στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και άλλος ένας στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων διαδηλωτές προσπαθούσαν να εισβάλουν στο χώρο συνεδρίασης. Τα μέλη που βρίσκονταν εκεί φορούσαν μάσκες δακρυγόνων και είχαν κληθεί από την αστυνομία να μείνουν πεσμένοι στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί που φυλάσσουν την Ολομέλεια έχουν προτεταμένα τα όπλα τους και προετοιμάζονται για πιθανή εισβολή.

Ρεπουμπλικανοί Γερουσιαστές απευθύνουν έκκληση μέσω twitter στους διαδηλωτές να αποχωρήσουν καταδικάζοντας την απαράδεκτη βία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής από το Ιλινόι καταδικάζει τα τεκταινόμενα ως απόπειρα πραξικοπήματος.

Όλα άρχισαν μετά την ομιλία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος με πολύ προκλητικό ύφος τα έβαλε με όλους και με όλα και υποσχέθηκε ότι δεν θα αφήσει τον Μπάιντεν να κυβερνήσει.

Όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο τόνος του εξαγρίωσαν ακόμη περισσότερο το πλήθος το οποίο κατευθύνθηκε με πολύ άγριες διαθέσεις από τον Λευκό Οίκο για το Καπιτώλιο φωνάζοντας ότι πηγαίνει εκεί «για να γράψει ιστορία».

Αφού κάλεσε λίγο νωρίτερα τους υποστηρικτές του να κάνουν πορεία προς το Καπιτώλιο, ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραμείνουν ειρηνικοί.

«Στηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας. Παραμείνετε ειρηνικοί!»

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Στη συνέχεια επανήλθε με νέο tweet στο οποίο υπενθύμιζε ότι είμαστε το Κόμμα του Νόμου και της Τάξης και καλούσε τους πάντες να σεβαστούν «τους σπουδαίους άντρες και γυναίκες με τα μπλε».

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ζήτησε τον «άμεσο» τερματισμό της βίας στο Καπιτώλιο.

«Οι βιαιότητες και οι καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στο αμερικανικό Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο Twitter, ζητώντας από τους διαδηλωτές να «σεβαστούν τους αξιωματικούς των δυνάμεων επιβολής του νόμου και να εγκαταλείψουν αμέσως το κτίριο».

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο twitter.

Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Την ανησυχία του για τις βίαιες σκηνές που διαδραματίζονται στην Ουάσινγκτον, εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

«Προφανώς ανησυχούμε και παρακολουθούμε την κατάσταση λεπτό προς λεπτό», δήλωσε ο Τριντό στον ραδιοφωνικό σταθμό News 1130 του Βανκούβερ. «Νομίζω ότι οι αμερικανικοί δημοκρατικοί θεσμοί είναι ισχυροί και ελπίζουμε ότι όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα σύντομα».

Tον τερματισμό των «ντροπιαστικών εικόνων» στην Ουάσινγκτον, ζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

«Ντροπιαστικές εικόνες στο αμερικανικό Κογκρέσο», δήλωσε ο Τζόνσον στο Twitter. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο και είναι πλέον ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση εξουσίας», τόνισε.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και καλεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του να αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Οι εχθροί της δημοκρατίας θα χαρούν για αυτές τις αδιανόητες εικόνες από την Ουάσιγκτον. Τα ξεσηκωτικά λόγια εξελίσσονται σε βίαιες πράξεις – στα σκαλοπάτια του Reichstag και τώρα του Καπιτωλίου. Η περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θα πρέπει επιτέλους να δεχτούν την απόφαση των αμερικανών ψηφοφόρων και να σταματήσουν να ποδοπατούν την δημοκρατία», γράφει ο κ. Μάας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten – auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

«Η βία κατά των αμερικανικών θεσμών είναι σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την καταδικάζω. Η βούληση και η ψήφος του αμερικανικού λαού πρέπει να γίνουν σεβαστές», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ πρέπει να γίνει σεβαστό, δήλωσε ο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Les violences contre les institutions américaines sont une atteinte grave contre la démocratie. Je les condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent etre respectés. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, με ανάρτησή του στο Twitter.

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να γίνονται σεβαστά, τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου». Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: «Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Aυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών».

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα».

«Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ» κατέληξε.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election. I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε : «Βαθιά ανησυχία σχετικά με τις σκηνές σκηνές από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ απόψε. Οι δημοκρατικές ψήφοι πρέπει να γίνονται σεβαστές. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι προστατεύονται οι κανόνες της δημοκρατίας».

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ».

«Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν» κατέληξε.

The US Congress is a temple of democracy. To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock. We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021

Ανταπόκριση από Ουάσιγκτον Λένα Αργύρη

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες Ειρήνη Ζαρκαδούλα

