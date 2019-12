«Tο όπλο του μέλλοντος που δίνει προβάδισμα στη Ρωσία έναντι των ΗΠΑ», όπως δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναπτύχθηκε κοντά στα Ουράλια, οροσειρά που εντάσσεται στα σύνορα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Από την πόλη Yasni, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, ο πύραυλος Avangard, μπορεί να φτάσει στο έδαφος των ΗΠΑ μέσα σε 15 λεπτά. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα μευπερηχητικά όπλα, διαμηνύει το Κρεμλίνο ενώ ανατρέχει στην ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν τον Μάρτιο του 2018, όταν το «σούπερ όπλο» είχε προαναγγελθεί.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο πυραύλος μπορεί να οπλιστεί με πυρηνικές ή συμβατικές κεφαλές και να ξεπεράσει 20 φορές την ταχύτητα του ήχου. Στοχεύει σαν μετεωρίτης, σαν βολίδα», είπε και αποκάλυψε ότι η Μόσχα άρχισε να αναπτύσσει το όπλο το 2003, αμέσως μετά τη διακοπή της συνθήκης πυραυλικής άμυνας από την Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται για την επέκταση της συνθήκης STARTIII, που λήγει το 2021.

Russia deployed its first Avangard hypersonic gliding re-entry vehicle with nuclear warhead. It is carried on top of the intercontinental ballistic missile, but unlike a regular re-entry vehicle it is much harder to intercept due to its speed and maneuverability. pic.twitter.com/PJMVNwQNES

— Military-Today.com (@com_military) December 28, 2019