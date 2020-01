Για δυο επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ, κάνουν λόγο διεθνή πρακτορεία. Σύμφωνα με τον ιρακινό στρατό δεν υπάρχουν νεκροί. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πέντε τραυματίες σε μια τρίτη επίθεση με βλήματα όλμων στη συνοικία Τζαντρίγια της Βαγδάτης.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε με πύραυλο εντός της Πράσινης Ζώνης της Βαγδάτης, στην περιοχή όπου εδρεύουν η αμερικανική πρεσβεία και πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Επίσης, σύμφωνα με την αστυνομία, βλήματα όλμων έπληξαν τη συνοικία Τζαντρίγια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι.

Άλλη μια επίθεση, με δύο ή τρεις πυραύλους έγινε κατά της αεροπορικής βάσης Μπαλάντ, 80 χλμ βορείως της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου εδρεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

«Πολλές ρουκέτες στόχευσαν την Πλατεία των Τελετών και την περιοχή Τζαντρίγια στη Βαγδάτη καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ στην επαρχία Σαλαχουντίν, χωρίς απώλειες ζωών. Θα ακολουθήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Αμέσως μετά την επίθεση στη Μπαλάντ, αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τη βάση, εκτελώντας αναγνωριστική αποστολή, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Numerous US helicopters in the air over #Baghdadhttps://t.co/VCbPMgrL06 pic.twitter.com/fkbX2YW9dQ

— RT (@RT_com) January 4, 2020