Ο Εβραίος εντατικολόγος Τέιλορ Νίκολς, ο οποίος εργάζεται σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας, προκάλεσε συγκίνηση όταν αφηγήθηκε μέσω ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης το πώς φρόντισε μαζί με μια μαύρη νοσηλεύτρια κι έναν ασιατικής καταγωγής τεχνικό ιατρικών μηχανημάτων ασθενή με οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, που όλο του το σώμα ήταν καλυμμένο από ναζιστικά τατουάζ.

Στα μέσα Νοεμβρίου «τον διακόμισε ασθενοφόρο, με δυσκολία στην αναπνοή (…). Έμοιαζε άρρωστος. Να αισθάνεται άβολα. Να είναι τρομαγμένος. Όταν τον βάλαμε στο φορείο και του βγάλαμε το πουκάμισο για να του περάσουμε τη ρόμπα των ασθενών του νοσοκομείου, είδαμε όλοι μας πως είχε πολλά ναζιστικά τατουάζ», ανέφερε στην πρώτη από τις 17 αναρτήσεις του στο Twitter για το περιστατικό ο Δρ. Νίκολς, που εργάζεται στο νοσοκομείο Mercy San Juan, στο Σακραμέντο, στη βόρεια Καλιφόρνια.

Ο Δρ Νίκολς ανέφερε πως ο άνδρας ήταν «γεροδεμένος» , «μεγαλύτερης ηλικίας», τοξικομανής και του έλειπαν τα περισσότερα δόντια, εξαιτίας της χρήσης μεθαμφεταμίνης. Είχε μια «σβάστικα χτυπημένη περήφανα στο στήθος» αλλά και «τατουάζ των SS» που κάλυπτε το πουκάμισο, συνέχισε ο γιατρός. «Μη με αφήσεις να πεθάνω, γιατρέ», είπε ο άνδρας, το όνομα του οποίου ο Νίκολς λέει πως δεν θυμάται καν.

