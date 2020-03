Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση ξενοδοχείου στην κινεζική πόλη Τσιουαντζόου της επαρχίας Φουτζιάν. Kρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο χώρος χρησιμοποιούνταν για να τεθούν σε καραντίνα άτομα υπό παρακολούθηση για τον κορονoϊό. Άλλα 36 άτομα διασώθηκαν, ενώ αγνοούνται 28 άνθρωποι.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China’s Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People’s Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Το ξενοδοχείο Σιντζιά, 80 δωματίων, άρχισε να καταρρέει χθες, Σάββατο, το βράδυ. Σήμερα στις 11:30 π.μ. (ώρα Πεκίνου), οι αρχές είχαν ανασύρει από τα συντρίμμια 43 ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Απ’ αυτούς, έξι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί, 36 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένα άτομο δεν θεωρήθηκε πως χρήζει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με την καταχώριση του υπουργείου στο Weibo, το κινεζικό Twitter.

A hotel used to quarantine patients with #coronavirus has collapsed in the Chinese city of Quanzhou, trapping around 70 people. Read more here: https://t.co/zBEzc70XhM pic.twitter.com/DxrmLssFzN — Sky News (@SkyNews) March 7, 2020

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ένας άνδρας ονόματι Γιανγκ, κλήθηκε από την αστυνομία.

Οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν 28 ανθρώπους, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο πρώτος όροφος του κτιρίου ανακαινιζόταν τη στιγμή της κατάρρευσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

