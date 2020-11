Πολλές συνοικίες της Μανίλας βρίσκονταν σήμερα κάτω από το νερό μετά το πέρασμα του τυφώνα Βάμκο, του τρίτου που πλήττει τις Φιλιππίνες σε τρεις εβδομάδες, μια καταιγίδα που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στο αρχιπέλαγος.

Συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 155 χιλιομέτρων την ώρα όταν έφτασε στο νησί Λουζόν χθες Τετάρτη το βράδυ, ο τυφώνας έφυγε σήμερα από το αρχιπέλαγος και κατευθύνεται προς τα δυτικά και τη θάλασσα της Ανατολικής Νότιας Κίνας.

WATCH: Satellite footage of the Asia-Oceania area using Himawari Real-time imaging. Note the massive «umbilical» weather formation stretching thousands of kms all the way to Alaska connecting to Typhoon Ulysses (International name: Typhoon Vamco). #UlyssesPH 📸 Himawari-8 pic.twitter.com/wSKgrYs5qe

— Inquirer (@inquirerdotnet) November 11, 2020