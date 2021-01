Ένα νοσοκομείο κατέρρευσε, παγιδεύοντας τουλάχιστον δέκα ανθρώπους στα συντρίμμια, όταν ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών έπληξε λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα), τη νήσο Κελέβη στην Ινδονησία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Ασθενείς και μέλη του προσωπικού έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια και βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσής τους.

Σύμφωνα με τον ακόμα προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 600 τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

Strong quake in Indonesia's Sulawesi kills at least seven, injures hundreds https://t.co/UauAr4TuhT pic.twitter.com/T4PGuqiSuW

— Reuters (@Reuters) January 15, 2021