Με κομμένη την ανάσα οι τηλεθεατές της Formula 1 στο Grand Prix του Μπαχρέιν παρακολούθησαν τον Ρομέν Γκροζάν στην έναρξη του αγώνα να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του, το οποίο στη συνέχεια εξερράγη.

Το μονοθέσιο της Haas κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση όμως ο Γαλλοελβετός γλίτωσε.

Οι γιατροί έσπευσαν επιτόπου για να τον δουν να βγαίνει μέσα από τους καπνούς.

Δείτε τη συγκλονιστική σύγκρουση και τη στιγμή που ο Γκροζάν εμφανίζεται ανάμεσα στις φλόγες.

Ο Γκροζάν Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Thank you to Medical Car driver Alan van der Merwe, the circuit medical team and marshals for their quick thinking and actions in getting to Romain so soon after the accident 🙏 pic.twitter.com/hkUChcweeq

