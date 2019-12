Τρεις άνθρωποι που παγιδεύτηκαν στις πυρκαγιές οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί. Τεράστια μέτωπα συνεχίζουν να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και ανάγκασαν χιλιάδες παραθεριστές να τραπούν σε φυγή. Στην πόλη Mallacoota 4.000 άνθρωποι βρίσκονται στην παραλία, ενώ η πόλη βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.

Australia is burning.

The city of Mallacoota is completely surrounded by flame and 4,000 people have been forced to flee and seek shelter on the beach.

We need to act on climate change. This cannot be our new normal.

pic.twitter.com/9lr5LfQk9G

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) December 31, 2019