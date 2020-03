Η Ιαπωνία τίμησε σήμερα την ένατη επέτειο από τον ισχυρό σεισμό, το τσουνάμι της και το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, αν και εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοϊού ακυρώθηκαν οι βασικές δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρέστησαν σε μια μικρή εκδήλωση και τήρησαν ενός λεπτού σιγή σήμερα, αφού κάθισαν σε καρέκλες που απήχαν περίπου ένα μέτρο η μία από την άλλη.

Στην ομιλία του ο Άμπε ζήτησε συγγνώμη που δεν πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή για την επέτειο, εξηγώντας ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Στις 11 Μαρτίου 2011 ο σεισμός και το τσουνάμι που προκάλεσε οδήγησαν στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα μετά το Τσερνόμπιλ στο εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι της Tokyo Electric Power, 220 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τόκιο.

Today marks 9 years since a massive tsunami hit the shore of Fukushima in Japan, causing a triple meltdown at the Fukushima Nuclear power plant. In 2018, #60Mins were the first Australian television crew to go inside the explosion site: Reactor 3. Watch: https://t.co/1ShsNxtSS7 pic.twitter.com/p2NoRinxJ7

Εξαιτίας της φυσικής καταστροφής και του πυρηνικού δυστυχήματος εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός εξήρε επίσης την ανοικοδόμηση στην πληγείσα περιοχή και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τόκιο θα είναι μια ευκαιρία για τη χώρα να δείξει τις προσπάθειες ανάκαμψής της.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ακύρωσε μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα καθώς προσπαθεί να περιορίσει την επιδημία. Στο πλαίσιο αυτό έχουν κλείσει σχολεία, θεματικά πάρκα και ζωολογικοί κήποι.

Στην Ιαπωνία έχουν καταγραφεί 1.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα, περιλαμβανομένων 700 στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Γιοκοχάμα.

Σχέδιο απόρριψης του επεξεργασμένου ραδιενεργού νερού από το πυρηνικό εργοστάσιο στον ωκεανό μελετά, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κυβέρνηση του Τόκιο, ωστόσο η Νότια Κορέα και ιαπωνικές αλιευτικές ομάδες στο νομό Φουκουσίμα, αντιδρούν έντονα.

9 years after #Japan's Fukushima nuclear disaster, the plant is ready to release 1.2 million tons of still-radioactive water back into the ocean.

What could this mean for marine life and those who eat seafood? More @business: https://t.co/6MV9CgqUo3 #東日本大震災 #震災9年 pic.twitter.com/82Ngq3jFtm

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 11, 2020