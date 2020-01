Μια μεγάλης έκτασης επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται σήμερα για χιλιάδες ανθρώπους που πέρασαν την Πρωτοχρονιά σε παραλίες, ενώ μαίνονται οι πυρκαγιές που όδήγησαν στον θάνατο ακόμη οκτώ ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες.

Πολεμικά πλοία και αεροπλάνα έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η Παραμονή Πρωτοχρονιάς χαρακτηρίστηκε η χειρότερη ημέρα από τον Σεπτέμβριο που ξέσπασαν οι πυρκαγιές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως σήμερα βρέθηκαν άλλα τρία πτώματα, ενώ η τύχη πολλών ανθρώπων αγνοείται «σε χωριά που έσβησαν από τον χάρτη».

Οι πληροφορίες που φθάνουν από πολλές τουριστικές ζώνες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας κάνουν λόγο για χιλιάδες παραθεριστές και ντόπιους που πέρασαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στριμωγμένοι στην άκρη της θάλασσας, αποκλεισμένοι από τις φλόγες.

Συνεχείς είναι οι διακοπές της ηλεκτροδότησης, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και του Ίντερνετ.

Οι πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη: «Δεν μπορέσαμε να έχουμε οδική ούτε αεροπορική πρόσβαση σε ορισμένα μέρη, είναι υπερβολικά επικίνδυνο και δεν μπορούμε να φθάσουμε εκεί ούτε οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν απ’ αυτές τις ζώνες», δήλωσε ο επικεφαλής των πυροσβεστών της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

AUSTRALIA IS ON FIRE 😭

Thousands of people are boarding boats and jumping into water to protect themselves from BURNING!

10 Million acres have burned. ENTIRE CITIES AND TOWNS!

Skies are Red. Land has become uninhabitable.

Actual HELL. THIS IS HORRIFYING #Pray4Australia 💔 pic.twitter.com/kjQybRBwYi

