Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που παρέχει δωρεάν και καθολική πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου μετά από μια τετραετή εκστρατεία που έχει αλλάξει ριζικά τον δημόσιο λόγο γύρω από την εμμηνόρροια.

Ο νόμος περί προϊόντων περιόδου (δωρεάν πρόβλεψη), ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα στο τελικό του στάδιο την Τρίτη το απόγευμα, θα επιβάλει στις τοπικές αρχές νόμιμο καθήκον να διαθέσουν προϊόντα περιόδου για όλους εκείνους που τα χρειάζονται, βασιζόμενοι στο έργο των συμβουλίων όπως Το North Ayrshire , το οποίο παρέχει δωρεάν ταμπόν και πετσέτες υγιεινής στα δημόσια κτίριά του από το 2018.

Η εκστρατεία, η οποία υποστηρίχθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είχε βασικό εκπρόσωπο τη πολιτικό του Εργατικού κόμματος Μόνικα Λένον, η οποία είπε «Αυτό θα κάνει μια τεράστια διαφορά στη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών και σε όσους έχουν εμμηνόρροια. Έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω των τοπικών αρχών στην παροχή αξιοπρεπής περιόδου σε όλους».

«Υπήρξε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συζητιέται η εμμηνόρροια στη δημόσια ζωή. Πριν από λίγα χρόνια δεν γινόταν ποτέ ανοιχτή συζήτηση για την εμμηνόρροια και τώρα είναι mainstream», δήλωσε.

Thank you to everyone who has campaigned for period dignity and to my MSP colleagues for backing the Bill tonight.

A proud day for Scotland and a signal to the world that free universal access to period products can be achieved. #freeperiodproducts 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 https://t.co/NC3e97jPuQ

— Monica Lennon (@MonicaLennon7) November 24, 2020