Από χθες (25 Νοεμβρίου) η Τουρκία έγινε η χώρα με τον τρίτο υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων κορονoϊού, καθώς η Άγκυρα άρχισε να ανακοινώνει όλα τα περιστατικά ατόμων που διαπιστώνονται θετικοί στον ιό, συμπεριλαμβανομένων των ασυμπτωματικών. Η χώρα κατέγραψε 28.351 νέα κρούσματα COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 6.814 με συμπτώματα, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά στις 25 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης.

#BREAKING – Turkey became the 3rd country with most new cases of COVID-19 over the past 24 hours, after announcing 28,351 new cases.

1- USA: 48,658 (+)

2- India: 35,947

3- Turkey: 28,351

4- Italy: 25,853

5: Russia: 23,675

