Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός κήρυξε σήμερα εκ νέου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τόκιο και τρεις γειτονικές περιοχές για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά το περιορισμένο εύρος του μέτρου αυτού, παρά τα ρεκόρ των κρουσμάτων που καταγράφονται στη χώρα, εγείρει φόβους για περιορισμένα αποτελέσματα.

Σχεδόν έξι μήνες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, οι οποίοι αναβλήθηκαν πέρυσι λόγω της πανδημίας, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να «παγώσει» ξανά τον ιαπωνικό πληθυσμό, ο οποίος τασσόταν ήδη στην πλειονότητά του υπέρ μιας νέας αναβολής ή της ακύρωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Breaking News: After days of record coronavirus counts, Japan said it would declare a state of emergency in the Tokyo area, its first such action since April. https://t.co/Hi6zxpaKKN

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» διότι «υπάρχουν φόβοι ότι η ταχεία εξάπλωση του νέου κορονοϊού σε όλη τη χώρα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των κατοίκων και στην οικονομία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σε συνεδρίαση που είχε με επιτροπή ειδικών.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά προς το παρόν την πρωτεύουσα και τρεις γειτονικές της περιοχές και θα ισχύσει από αύριο Παρασκευή και για έναν μήνα. Πολλές άλλες περιοχές της Ιαπωνίας, μεταξύ των οποίων η Οσάκα, στο δυτικό τμήμα, και η Άιτσι, στο κεντρικό της τμήμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν το ίδιο μέτρο.

Η ευρύτερη περιοχή του Τόκιο, όπου ζουν σχεδόν 37 εκατομμύρια κάτοικοι, ήτοι το 30% του ιαπωνικού πληθυσμού, συγκεντρώνει την πλειονότητα των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά σε εθνικό επίπεδο.

Τα μέτρα της ιαπωνικής κυβέρνησης αφορούν κυρίως τα εστιατόρια και τα μπαρ, τα οποία καλούνται να σταματήσουν να προσφέρουν αλκοόλ μετά τις 19:00 τοπική ώρα και να κλείνουν στις 20:00. Επίσης συνίσταται στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες εξόδους από το σπίτι τους το βράδυ.

Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ευνοήσουν την τηλεργασία με στόχο τη μείωση κατά 70% των μετακινήσεων από το σπίτι στη δουλειά.

Τα σχολεία ωστόσο δεν καλούνται να κλείσουν και οι δημόσιες εκδηλώσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται αλλά μόνον στο 50% των δυνατοτήτων υποδοχής και με μέγιστο αριθμό 5.000 θεατών.

Η ιαπωνική νομοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις στην περίπτωση που δεν γίνουν σεβαστά τα μέτρα, ακόμη και για την περίπτωση που έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά η κυβέρνηση προετοιμάζει μια τροποποίηση του νόμου που θα επιτρέπει την τιμωρία των επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται.

Although bars and restaurants in Tokyo have been asked to close early to help stop the spread of the coronavirus, many are staying open late into the night.https://t.co/xxMmSL9iyJ pic.twitter.com/xhWYxypGXZ

