Εξ΄ολοκλήρου από γυναίκες θα αποτελείται το επικοινωνιακό επιτελείο του Λευκού Οίκου. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε χθες Κυριακή γυναίκες, που διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και συμβούλοι, για να εκπροσωπούν τον Λευκό Οίκο. Η πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, ελληνοαμερικανίδα Τζεν Ψάκι, θα είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.



President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

