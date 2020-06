Απαντήσεις για την ασφάλεια του εμβολίου κατά του κορονοϊού, αναμένονται από την έρευνα COV002 του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αξιολογεί τις ανοσολογικές αντιδράσεις ατόμων διαφόρων ηλικιών. Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε ότι το πειραματικό εμβόλιο κατά της Covid-19 της αμερικανικής εταιρίας βιοτεχνολογίας Moderna, θα εισέλθει στην τρίτη και τελευταία φάση των κλινικών δοκιμών τον Ιούλιο, σε δείγμα 30.00 εθελοντών.

Biotech company Moderna finalized plans for phase 3 testing of its COVID-19 vaccine candidate, which will include 30,000 participants https://t.co/cVBll0QOFm

— TIME (@TIME) June 12, 2020