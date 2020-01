Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε το πρωί στα ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο από μια σειρά σεισμών που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 04:24 (10:24 ώρα Ελλάδας), ήταν πέντε χιλιόμετρα νότια της Ταλαμπόα, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Πόνσε στο νότιο τμήμα του Πουέρτο Ρίκο.

Σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης, δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τσουνάμι.

Χθες Δευτέρα σεισμός 5,8 βαθμών ταρακούνησε το νότιο Πουέρτο Ρίκο και προκάλεσε την κατάρρευση σπιτιών στις πόλεις Γκουανίκα και Γκουαγιανίγια. Καταστράφηκε και το «Παράθυρο της Καραϊβικής», βράχος που αποτελούσε τουριστικό αξιοθέατο.

An iconic natural rock formation on Puerto Rico known as Window Point or Punta Ventana collapsed during a strong earthquake Monday pic.twitter.com/zgrOBP2SCD

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 7, 2020