Η επιδημία του κοροναϊού ξεπέρασε το «όριο» των 100.000 κρουσμάτων σε 92 χώρες. Οι νεκροί παγκοσμίως ανέρχονται σε 3.400. Το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού ανέφερε η Μάλτα και πρόκειται για 12χρονη Ιταλίδα, μόνιμη κάτοικο της χώρας, που επέστρεψε στο τέλος του περασμένου μήνα από την περιοχή της βόρειας Ιταλίας Τρεντίνο περνώντας από την πρωτεύουσα της χώρας, την Ρώμη, μαζί με τους γονείς της και την αδελφή της. Χθες ανέφερε συμπτώματα.

Η Κίνα ανακοίνωσε 28 νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 3.070. Παράλληλα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατέρρευσε ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν για καραντίνα στην επαρχία Φουτζιάν και 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια του.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it. 23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government. Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh — China Daily (@ChinaDaily) March 7, 2020

Στην Ιταλία, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε 197, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των θανάτων από την έναρξη της επιδημίας. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 24 ώρες, ενώ έχουν αναφερθεί συνολικά περισσότερες από 4.600 περιπτώσεις. Μόνο η Κίνα, η Νότια Κορέα και το Ιράν έχουν αναφέρει περισσότερες περιπτώσεις κορονοϊού από την Ιταλία.

Η Νότια Κορέα μετρά 6.767 κρούσματα και 46 θανάτους. Το Ιράν αναφέρει περίπου 3.500 κρούσματα, ενώ ανεπιβεβαίωτες παραμένουν οι πληροφορίες για 1200 νέα κρούσματα σε 24 ώρες. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε μέσα σε ένα 24ωρο κατά 21 και έφθασε τους 145, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Ταυτόχρονα τα κρούσματα αυξήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο κατά 1.076 και ανέρχονται πλέον σε 5.823, είπε ο ίδιος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Οι αυστριακές αρχές θα ξεκινήσουν επιτόπιους ιατρικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Ιταλία για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ανακοίνωσε χθες ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

Η Αυστρία, μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, αποτελεί ζωτικό διάδρομο μεταφορών καθώς περισσότερο από τα μισά φορτία εμπορευμάτων που διασχίζουν τις Άλπεις περνούν από την Αυστρία.

Το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη άνθρωποι πέθαναν, γεγονός που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα σε 11, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού ανέρχονται σε 716, αύξηση κατά 103 μέσα σε μία ημέρα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 45 από χθες το απόγευμα και ανέρχεται πλέον σε 684.

Στη Βρετανία, επιβεβαιώθηκε δεύτερος θάνατος, και πάλι με θύμα 80χρονο, ενώ τα κρούσματα ανέρχονται σε 116.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε έκκληση για «αλληλεγγύη», όμως οι χώρες που έλαβαν τέτοιες αποφάσεις υπεραμύνθηκαν της επιλογής τους. Η Ιταλία, η οποία δεν παράγει μάσκες, θα λάβει σε δύο ημέρες 800.000 από τη Νότια Αφρική, όμως έχει ανάγκη μια δεκαριά εκατομμύρια ακόμη για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Δεκαπέντε Αμερικανοί τουρίστες βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο της Βηθλεέμ, στη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο προφυλάξεων εναντίον του κοροναϊού.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο άνθρωποι υπέκυψαν από τον κοροναϊό στη Φλόριντα, τα πρώτα θύματα στις ΗΠΑ πέραν της δυτικής ακτής. Είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό, διευκρίνισαν οι αρχές, προσθέτοντας πως στη Φλόριντα υπάρχουν άλλα 12 άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Εξάλλου, δύο ομοσπονδιακοί ελεγκτές υγείας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό, σύμφωνα με email που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Εικοσιένα μέλη του πληρώματος και επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Grand Princess, που παραμένει αρόδου, στα ανοιχτά του λιμανιού του Σαν Φρανσίσκο, βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό, ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ο οποίος συντονίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας στις ΗΠΑ.

At least 35 people developed flu-like symptoms aboard the Grand Princess cruise ship, which has been linked to two confirmed cases of COVID-19 https://t.co/DPg5W5ZXwn pic.twitter.com/ih7DRuILKy — Reuters (@Reuters) March 7, 2020

Πρόκειται για 19 μέλη του πληρώματος και για δύο επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο μεταφέρει περισσότερους από 3.500 επιβάτες. Το πλοίο θα ελλιμενισθεί εντός του Σαββατοκύριακου σε ένα μη εμπορικό λιμάνι, πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Δύο ημέρες αφού η Καλιφόρνια κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο έδαφός της και παρά τις εκκλήσεις των αρχών για αυτοσυγκράτηση, οι πολίτες άρχισαν να υποκύπτουν στον πανικό και να κάνουν μαζικές αγορές, όπως σε ορισμένες περιφέρειες της Ασίας και αλλού.

«Σήμερα τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Γι’ αυτό δεν έχουμε πια χαρτί υγείας, το νερό έχει σχεδόν τελειώσει και δεν έχουμε άλλο τζελ για τα χέρια», δήλωσε εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ.

Μέχρι τώρα η Καλιφόρνια έχει καταγράψει έναν θάνατο, πράγμα που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μετά την Πολιτεία της Ουάσινγκτον (11 νεκροί προς το παρόν).

«Επικρατεί τρέλα», είπε την Πέμπτη σε αναλυτές ο οικονομικός διευθυντής της Costco, ο Ρίτσαρντ Γκαλάντι.

Sprinting shoppers, rationed mineral water and not a roll of toilet paper to be seen: panic-buying sparked by the #coronavirus soars in Los Angeles this week https://t.co/h9PKxUE6Ot pic.twitter.com/dGLAG7h2df — AFP news agency (@AFP) March 7, 2020

Χθες, Παρασκευή, το Τόγκο, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, η Σερβία, το Βατικανό, η Σλοβακία, το Περού και το Μπουτάν ανακοίνωσαν τα πρώτα κρούσματα.

Στην Αίγυπτο εντοπίσθηκαν 12 κρούσματα μεταξύ του προσωπικού κρουαζιερόπλοιου στον Νείλο.

Η Ρωσία έκλεισε επίσης τα σύνορά της στους ταξιδιώτες που φθάνουν από το Ιράν.

Τα ποσοστά θνησιμότητας φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών, ενώ βασίζονται σε κυβερνητικές στατιστικές από τις πληγείσες χώρες.

Στην Ιταλία βρίσκεται στο 4,25%, με μέση ηλικία 81 ετών.

Η Κίνα έρχεται δεύτερη με 3,8%, ακολουθούμενη από το Ιράν (2,6%) και τη Γαλλία (1,6%).

Το ποσοστό θνησιμότητας της Νότιας Κορέας από τον ιό είναι το χαμηλότερο στο 0,65%.

