Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 434.214 ανθρώπων παγκοσμίως, ενώ τα κρούσματα ανέρχονται σε 7.970.180, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 22.00 ώρα Ελλάδος.

«Οι αριθμοί αυξάνονται σε ορισμένες περιοχές», προειδοποίησε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, καθώς τα κρούσματα διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τις αρχές Ιουνίου.

Η Τουρκία κατέγραψε 1.592 νέες μολύνσεις και 18 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ αποφασίστηκε η επανέναρξη των εσωτερικών πτήσεων κι άνοιξαν εκ νέου καφέ και εστιατόρια. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 4.825 και ο αριθμός των κρουσμάτων πλησιάζει τα 180.000.

Η Κίνα καταγράφει επισήμως συνολικά 83.181 κρούσματα (49 νέα), από τα οποία 4.634 θάνατοι (κανένας επιπλέον). Παράλληλα, 78.370 ασθενείς θεραπεύτηκαν. Περισσότερα από 100 νέα κρούσματα της Covid-19 καταγράφηκαν στο Πεκίνο, μετά την επανεμφάνιση της νόσου στην κινεζική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Έπειτα από 50 και πλέον ημέρες χωρίς σημαντική τοπική μετάδοση, μια τέτοια εστία είναι ανησυχητική. Πρέπει να διερευνηθεί και να ελεγχθεί, και αυτό ακριβώς κάνουν οι κινεζικές αρχές», υπογράμμισε από την πλευρά του ο διευθυντής του Οργανισμού για καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης Μάικλ Ράιαν.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να θέσει εκ νέου σκληρά μέτρα, καθώς αναφέρθηκαν περισσότεροι από 100 θάνατοι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

