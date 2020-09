Αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία θα είναι η νέα άτυπη συνεδρίαση για την κατάσταση στη χώρα, που θα διεξάγει την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την απέλαση των απεσταλμένων ξένων ΜΜΕ και την απαγόρευση διαπίστευσης άλλων στην οποία προέβη το Σαββατοκύριακο η κυβέρνηση Λουκασένκο.

Η συνεδρίαση αυτή τη φορά θα είναι δημόσια, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ σύμφωνα με διπλωματικές πηγές πρόκειται να συμμετάσχει και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της χώρας, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως και η προηγούμενη στις 18 Αυγούστου, που ήταν κεκλεισμένων των θυρών, οργανώνεται με πρωτοβουλία της Εσθονίας, που δεν είναι μόνιμο μέλος του ΣΑ. Καθώς πρόκειται για μία άτυπη συνεδρίαση, τα κράτη που είναι μόνιμα μέλη του ΣΑ επιτρέπεται να μη συμμετάσχουν.

Αντίθετες με την ανάμειξη του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι η Ρωσία, η Κίνα και κάποιες άλλες χώρες, που θεωρούν τις εξελίξεις στη Λευκορωσία εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, οι οποίες δεν αποτελούν απειλή για τη διεθνή ασφάλεια.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Λευκορωσία, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της πρωτεύουσας Μινσκ και άλλων μεγάλων πόλεων να απαιτούν την απομάκρυνση του Λουκασένκο από την εξουσία.

Απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη Λευκορωσία

Στο μεταξύ οι μεθοριακές αρχές στα σύνορα Πολωνίας -Λευκορωσίας απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα στον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη Λευκορωσία, μητροπολίτη Ταντέους Κοντρουσέβιτς, επιτρέποντας μόνο την επιστροφή του αυτοκινήτου στο Μινσκ, με αποτέλεσμα ο μητροπολίτης να αναγκασθεί να παραμείνει σε πολωνικό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος της Διάσκεψης των καθολικών επισκόπων της Λευκορωσίας Γιούρι Σάνκο επεσήμανε ότι για το συμβάν έχει ενημερωθεί το Βατικανό, ενώ όπως είπε θα ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι λόγοι για τους οποίους αρνήθηκαν την είσοδο στη Λευκορωσία του μητροπολίτη.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει στο πολωνικό χριστιανικό κανάλι TV Trwam, ο μητροπολίτης είχε πει, αναφερόμενος στο πώς βλέπει η Καθολική Εκκλησία την κατάσταση στη Λευκορωσία, ότι ο λευκορωσικός λαός «ωρίμασε ώστε να υπερασπισθεί τα δικαιώματά του και είναι πλέον μια άλλη γενιά» σε σχέση με αυτή που ήταν πριν από 26 χρόνια.

Ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στη Λευκορωσία είχε επίσης καταδικάσει την βιαιότητα που χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης εναντίον των διαδηλωτών.

Νέο πολιτικό κόμμα από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης

Και ενώ η Τιχανόφσκαγια έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, η μόνη από τους τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης που παραμένει στη χώρα, η Μαρία Κολεσνίκοβα, μαζί με τα μέλη του επιτελείου του Βίκτορ Μπαμπαρικό, που βρίσκεται στη φυλακή από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, ανακοίνωσαν ότι σχηματίζουν ένα νέο πολιτικό κόμμα, με την ονομασία «Μαζί».

Η Κολεσνίκοβα, που πρωτοστατεί στις ειρηνικές διαδηλώσεις, δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον: «Η χώρα βρίσκεται σε μια πολιτική και κοινωνικο-οικονομική κρίση, και από κοινού γνωρίζουμε πώς να βγούμε από αυτήν την κρίση… »

Today Maria Kolesnikova(a member of the presidium of the transitional council) approached the riot police in front of Presidential Palace, showing them heart with her hands and promised that she would free them all from the dictator. @tutby #Belarus #StandWithBelarus pic.twitter.com/cAMekpVSFk

— Voices from Belarus⚪️🔴⚪️ (@VoicesBelarus) August 30, 2020

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, AP, Twitter

