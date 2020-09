Στη Λιβύη βρίσκεται ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Ο Ζοζέπ Μπορέλ είχε συνάντηση με τον Φαγιέζ Αλ Σαράζ. Tόνισε ότι η ΕΕ στηρίζει τη διαδικασία του Βερολίνου και τα μέτρα αποκλιμάκωσης.

Συγκεκριμένα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Συνάντησα τον Πρόεδρο Σαράζ και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου στην Τρίπολη.

Η Λιβύη παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον διάλογο και την καθοδηγούμενη από τη Λιβύη πολιτική επίλυση της σύγκρουσης».

Επίσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισήμανε ότι «έγινε συζήτηση για τρόπους προώθησης της πολιτικής διαδικασίας, την επιστροφή σε συνομιλίες της στρατιωτικής επιτροπής 5 + 5 και την άρση του αποκλεισμού πετρελαίου.

«Η ΕΕ στηρίζει σθεναρά τη διαδικασία του Βερολίνου, τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και τα μέτρα αποκλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο όπλων – βασικά στοιχεία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λιβύη», σημείωσε ο κ. Μπορέλ.

Met President Serraj and cabinet members in Tripoli.#Libya remains top priority for EU. We welcome recent ceasefire understanding, and continue to support dialogue and Libyan-led political resolution to conflict.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 1, 2020